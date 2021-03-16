Москва, , 13:23 — REGNUM В случае с ситуацией в Донбассе необходимо ориентироваться на высказывания официальных российских лиц, а также помнить о важности для России безопасности жителей Донбасса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке», — сказал Песков.

Таким образом он отреагировал на вопрос о том, что Россия якобы нанесёт военный удар по украинским объектам за пределами Донбасса в случае эскалации конфликта в регионе.