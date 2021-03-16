Грозный, , 13:21 — REGNUM Чечня вошла в пятерку субъектов РФ с наименьшим числом заразившихся коронавирусом. За все время пандемии в республике выявлена инфекция всего у 11 482 человек, сообщили 16 марта в федеральном оперативном штабе. Меньше заболевших COVID-19 только в Чукотском и Ненецком АО, Магаданской области и Еврейской АО.

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За последние сутки в Чечне был подтвержден коронавирус у 13 жителей региона. Выздоровели за эти же сутки 20 пациентов, общее число сумевших преодолеть болезнь достигло 11 097 человек. Не удалось спасти врачам 114 жителей Чечни, скончавшихся от осложнений, полученных в результате заражения коронавирусом.

В настоящее время в республике остается в числе «активных» больных всего 271 человек.

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