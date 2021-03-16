Сеул, , 13:29 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль лидирует в списке потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейского института общественного мнения (KSOI).

Согласно результатам опроса, проведенного с 12 по 13 марта среди 1010 человек, кандидатуру бывшего генпрокурора поддерживают 37,2% опрошенных, что на 4,7% больше, чем на прошлой неделе.

Уровень поддержки кандидатуры губернатора южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Ёна за неделю вырос на 0,1%, до 24,2%, а кандидатуры председателя Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ёна, напротив, упал на 1,6%, до 13,3%.