Житомир, Украина, , 13:25 — REGNUM В Житомире полиция задержала мужчину, которого подозревают в осквернении памятника так называемой «Небесной сотне». Об этом сообщила 16 марта пресс-служба Национальной полиции Украины.

Задержан 42-летний местный житель, по предварительным данным он мог забросать памятник камнями. Мужчине грозит от трёх до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, ранее в Житомире неизвестный повредил памятник, установленный в честь погибших участников госпереворота 2014 года.

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