Джакарта, , 13:19 — REGNUM Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зарегистрировало 818 стихийных бедствий, произошедших в стране с 1 января по 15 марта 2021 года, сообщает Kompas.

«В стране было зарегистрировано 818 стихийных бедствий, включая наводнения, торнадо и оползни», — заявил глава агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Дони Монардо.

По данным агентства, в 2021 году в стране произошло 357 наводнений, 200 смерчей, 156 оползней и 14 землетрясений. В результате стихийных бедствий за этот период 12 412 человек получили ранения, 275 человек погибли и 12 человек пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии зафиксировали два извержения вулкана Иль-Левотолок.

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