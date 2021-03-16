Москва, , 13:19 — REGNUM Ситуация с выявленными случаями коронавируса среди сотрудников администрации президента улучшилась по сравнению с осенними показателями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Сейчас гораздо лучше, хотя, действительно, коллектив-то большой, поэтому не так часто, как это было месяца 4−5 назад, но люди все равно изредка продолжают болеть», — сказал Песков.

Он напомнил, что помощник президента РФ Максим Орешкин переболел коронавирусом, но неделю назад вернулся на рабочее место: «Поэтому стало лучше, но коронавирус пока не покинул нас полностью».

Песков рассказал, что сотрудники Кремля могут в ежедневном режиме тестироваться на коронавирус, и многие пользуются этой возможностью.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в Кремле «по-прежнему применяется достаточно жесткий масочный режим, особенно для тех, кто приходит»: «И те, кто приходит на совещания, на очные совещания и мероприятия в администрацию президента, тоже они должны иметь при себе копию теста, сделанного за последние, по-моему, двое суток, и так же соблюдать масочный режим».