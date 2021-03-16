Москва, , 13:18 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о федеральном реестре турагентств, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Закон обязывает все российские турагентства войти в единый федеральный реестр, который будет вести Ростуризм. Работа без членства в реестре повлечет за собой административную ответственность. Данные о турагентствах в реестр должны будут вносить те туроператоры, чей продукт они продают.

Прописана обязанность туроператора отвечать по обязательствам зарегистрированных в реестре турагентов, в случае если те прекратили свою деятельность, обанкротились или по другим причинам не могут предоставить туристам услуги, предусмотренные ранее заключенным договором.

Исключение сведений о турагенте из реестра, прекращение его полномочий по продвижению и реализации турпродукта не прекращает действие ранее заключенных договоров. Также и туроператор в этом случае не освобождается от обязанности обеспечить туристам услуги по договору.

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