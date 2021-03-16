Курск, 16 марта, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Курской области прокуратура проверяет информацию из соцсетей о мешках с мертвыми птицами, предположительно найденными около садового товарищества. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в пресс-службе ведомства.

Франциско Гойя. Мёртвые птицы. 1810-1812

В соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о несанкционированной свалке около садового некоммерческого товарищества «Лесок» в Курском районе. Свалка состояла из мешков с мертвыми птицами.

Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и дадут оценку работе уполномоченных органов.