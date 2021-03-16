Москва, , 13:18 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России позволяет постепенно снимать в стране ограничения, которые вводились из-за пандемии коронавируса. Об этом 16 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Вы видите, что мы все потихоньку выходим из ковидных ограничений. И, слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути», — сказал он, комментируя заявление главы Республики Крым Сергея Аксёнова о снятии запрета на массовые мероприятия в регионе в годовщину его воссоединения с Россией.

Вместе с тем, пресс-секретарь главы Российского государства подчеркнул, что в этом вопросе «каждый регион идёт в своей траектории движения».

«Вы знаете, что в этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. От региона к региону ситуация разная и каждый глава региона волен принимать решение — это его ответственность и его полномочия», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даже теоретическая постановка вопроса о возможности проведения референдума о самоопределении регионов РФ является нарушением Конституции страны.