Ташкент, , 13:14 — REGNUM Представители Узбекистана и Киргизии договорились о взаимных поставках электроэнергии, позволяющих повысить эффективность работы энергосистемы. Об этом заявил заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев, сообщает «Газета.uz».

Замминистра раскрыл детали протокола о взаимных поставках электроэнергии. Ходжаев сказал, что Узбекистан будет поставлять излишки электроэнергию в Киргизию. Бишкек, в свою очередь, будет возвращать электроэнергию летом.

Это условие необходимо для обеспечения нормального вегетативного режима в летний период. При выработке электроэнергии на ГЭС Киргизии происходит сброс воды, которая используется для электрогенерации и для полива.

Стороны также договорились о взаимных поставках в течение суток. В частности, ГЭС Киргизии будут компенсировать пиковые нагрузки в 17:00 до 21:00 в Узбекистане. Потребленный объем Ташкент будет возвращать в ночные часы.

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