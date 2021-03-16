Бишкек, , 13:13 — REGNUM Власти Киргизии временно приостановили поставки вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, сообщил 16 марта министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

«Мы полностью не отказались от этой вакцины, но обсуждали ситуацию с ней в Европе, поэтому приостановили», — цитирует его «Спутник».

Он отметил, что в настоящее время власти республики ведут переговоры с COVAX насчёт других вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде стран временно запрещено применение вакцины AstraZeneca. Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Ирландия, Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия и Дания остановили применение этого препарата после заявлений о серьёзных осложнениях среди привитых.

Читайте также: Швеция приостанавливает применение вакцины AstraZeneca