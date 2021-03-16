Новосибирск, , 13:12 — REGNUM Новосибирск окажет помощь в строительстве транспортной инфраструктуры к новым объектам Академгородка. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

«Новосибирск заинтересован в развитии Академпарка, в том, чтобы молодые учёные, инженеры оставались здесь, видели перспективу, находили себе применение в Новосибирске, в нашем Академгородке. Это подтверждение статуса Новосибирска как научной столицы России, это научно-технологическое развитие, новые продукты, создание новых рабочих мест, — заявил Локоть. — Муниципалитет будет помогать инфраструктурно, решать вопросы в рамках своих полномочий».

Уточняется, территорию научно-технологического парка новосибирского Академгородка планируют расширить. Так, рядом с башнями Технопарка должны появиться новые производственные и лабораторные корпуса.