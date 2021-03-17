Ульяновск, , 03:52 — REGNUM В Ульяновской области вакцинацию против COVID-19 прошли более 38 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

С начала пандемии регион получил 48 992 дозы вакцины (торговая марка «Спутник V»), которая передана в больницы. По последним данным, иммунизацию прошли 38 725 человек, что составляет 79% от объёма поставленной вакцины.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечает, что в марте эпидемиологическая обстановка стабилизируется, «заболеваемость колеблется в пределах 100 человек», но при этом остаётся риск увеличения числа заражённых коронавирусом.

Напомним, в регионе будет составлен единый лист ожидания для тех, кто желает привиться от COVID-19, то есть без привязки к конкретному медицинскому учреждению.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 49 317 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 45 908 человек, умерли 898 пациентов с коронавирусом. В регионе действует масочно-перчаточный режим, пожилым гражданам рекомендовано находиться на самоизоляции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом