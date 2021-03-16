Москва, , 13:11 — REGNUM В Москве начались работы по промывке сооружений после зимы, сообщили 16 марта в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

Очистку ведут порядка 2 тысяч рабочих и 250 единиц техники.

Как рассказал вице-мэр Москвы Пётр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении, до конца апреля планируется привести в порядок до 2 тысяч различных объектов — мостов, транспортных тоннелей, пешеходных переходов, причалов, а также фонтанов и памятников.

Отмечается, что очистка памятников и фонтанов будет проводиться вручную с использованием моющих средств, которые не повреждают поверхности.