Красноярск, , 13:11 — REGNUM Красноярский краевой суд учёл позицию прокурора и 16 марта признал законным постановление Железнодорожного районного суда Красноярска от 18 февраля о продлении Анатолию Быкову срока содержания под стражей до шести месяцев (до 21 апреля 2021 года). Об этом ИА REGNUM сообщили в краевой прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что красноярский бизнесмен и экс-депутат краевого Заксобрания Анатолий Быков обвиняется в подстрекательстве к убийству (ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, он «склонил исполнителя к убийству предпринимателя», совершённому в Красноярске в 2005 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Быков находится в СИЗО с мая 2020 года. Он также является фигурантом дел об организации двойного убийства, организации преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Читайте ранее в этом сюжете: Предварительное заседание по делу бизнесмена Быкова отложено до 17 марта