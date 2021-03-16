Тегеран, , 13:08 — REGNUM Иранские власти активным образом предпринимают меры к тому, чтобы повысить число последователей шиизма на территории Сирии, пишет Анчал Вохра в статье, вышедшей 15 марта в Foreign Policy.

Так, если бывший президент Сирии Хафез Асад принимал необходимые меры предосторожности, чтобы не дать Ирану распространить на арабскую республику свое влияние, из-за того отчаянного положения, в котором оказался его сын Башар Асад, у Тегерана появилась возможность развиться свои экспансионистские планы. Иранские войска вошли в Сирию вскоре после начала гражданской войны десять лет назад, чтобы помочь защитить режим Асада от вооруженной оппозиции.

Тегеран поддерживал сирийский режим в войне вместе с «Хезболлой» и даже привлек шиитских бойцов из Афганистана, Ирака и Пакистана. Со временем Иран начал набирать местных сирийских боевиков в ополчение, якобы для охраны шиитских святынь, и активизировал отношения с высшими эшелонами сирийского военного аппарата, особенно с 4-й дивизией, возглавляемой одним из сыновей Хафеза аль-Асада, Махером аль-Асадом.

Спустя десятилетие после начала конфликта поддерживаемые Ираном ополченцы контролируют окраины Дамаска и патрулируют стратегические города на сирийско-ливанской границе. Они в большом количестве присутствуют на юге Сирии недалеко от Израиля, имеют несколько баз в Алеппо, а после поражения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2018 году они также разбили лагеря в городах и деревнях на сирийско-иракской границе.

«Однако не только с помощью оружия Иран добился своего влияния от Тегерана через Ирак и Сирию до Ливана. За последние несколько лет, когда военный конфликт пошел на спад, Иран расширил свое культурное влияние в разрушенной войной стране, чтобы побудить суннитов перейти в шиизм или, по крайней мере, смягчить свое отношение к своим соперникам по конфессии», — отметил Вохра.

По словам новообращенных в шиизм сирийских граждан, с которыми пообщалось издание, в условиях экономического коллапса в Сирии не замечать преимуществ, предлагаемых Тегераном, оказалось непросто. Так, исламская республика помогает находящимся в нужде сирийским гражданам деньгами, влияет на содержание материалов в религиозных семинариях, выплачивает стипендии детям для учебы в иранских университетах, предоставляет бесплатное медицинское обслуживание, продуктовые корзины и поездки в туристические места для поощрения перехода в их форму ислама.

«Такие небольшие меры не требуют значительных затрат, но могут иметь большое значение для того, чтобы повлиять на мнение об Иране среди бедных сирийцев», — отметил обозреватель Foreign Policy.

Иранское руководство восстановило старые святыни, посвященные почитаемым шиитским деятелям, и построило новые, «как будто пытаясь переписать религиозную историю Сирии», где большинство населения составляют сунниты и до гражданской войны было очень мало шиитского населения.

Как отметили около дюжины местных жителей, активистов и сирийских аналитиков в беседе с Foreign Policy, Иран пытается представить себя в качестве благонамеренной державы для получения долгосрочной поддержки среди сирийцев-суннитов с конечной целью сохранения своей сферы влияния и осуществления контроля через посредников. как в Ливане и Ираке.

Сирийский режим в соответствии с его печально известным Указом № 10 активно помогал иранским ополченцам покупать дома сирийцев, которые мигрировали в другие места во время войны. По некоторой информации, бывали даже случаи, когда бойцы конфисковали имущество и привезли свои семьи из Ирака и Ливана, чтобы поселиться на территории Сирии.

По словам сирийских экспертов, подобное демографическое и культурное проникновение направлено на увеличение числа шиитов в Сирии, благодаря которому Иран мог бы претендовать на политическое влияние от их имени. Если в стране будет проживать значительное количество шиитов, то Иран может заявить, что представляет их интересы при обсуждении окончательного политического решения сирийского кризиса, и может попросить предоставить им должности в правительстве, вооруженных силах и других учреждениях республики.

Многие опасаются, что Иран хочет оказывать влияние через сторонников внутри системы, а не только через обязанного Тегерану президента Асада, поддержка которого может ослабнуть в зависимости от тех сделок, которые он заключает с Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Например, Абу-Даби пытается вернуть Дамаск в лоно арабского мира.

«Однако, в отличие от Ливана и Ирака, Сирия является преимущественно суннитской страной, что усложняет задачу для иранского режима. Несмотря на слжоности, Иран, похоже, не намерен отступаться», — обратил внимание Вохра.