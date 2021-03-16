Воронеж, , 13:08 — REGNUM В Воронежской области скончался бывший депутат областной думы, председатель Совета директоров ЗАО «Воронеж-дом» Пётр Семёнов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 16 марта.

«Активный организатор и проводник многих созидательных инициатив, Петр Иванович внес достойный вклад в социально-экономическое развитие Воронежской области. В профессиональной, депутатской и партийной деятельности он всегда стремился приносить пользу обществу. Искренне разделяю горечь тяжелой утраты. Передаю слова сочувствия родным, близким, друзьям Петра Ивановича, всем, кто работал и был знаком с ним», — говорится в соболезновании губернатора Александра Гусева, размещённом в телеграм-канале правительства региона.

Пётр Семёнов родился в 11 957 году. Имел звание Почётного строителя Российской Федерации, заслуженного строителя РФ. С 2006 года возглавлял совет директоров ЗАО «Воронеж-Дом». С 2005 по 2020 год являлся депутатом Воронежской областной думы.