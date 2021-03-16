Москва, , 13:08 — REGNUM В Кремле выступают категорически против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы категорически против политизации этой ситуации с вакцинами», — сказал Песков.

По его словам, всех вакцин от COVID-19 «должно быть как можно больше», чтобы все государства, в том числе и бедные, смогли вакцинировать собственное население.

По мнению Пескова, такой подход — это «единственный способ остановить пандемию [коронавируса]».