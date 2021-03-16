Тамбов, , 13:06 — REGNUM В Инжавинском районе Тамбовской области пять человек погибли от отравления угарным газом. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в пресс-службе регионального управления МЧС.

Трагедия произошла в поселке Филатовском на улице Совхозной. В частном доме нашли тела четырёх мужчин и одной женщины, среди них был хозяин дома. Возраст погибших — от 45 лет до 61 года. Детей среди не было.

В одной из комнат найдены следы локального возгорания и оплавления корпуса телевизора. СУ СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».