Вашингтон, , 13:05 — REGNUM Режиссёр Джефф Фаулер объявил о начале съёмок второй части фильма «Соник в кино». Публикацию он разместил 16 марта на своей twitter-странице.

На фотографии, которую выложил Фаулер, запечатлено складное кресло с логотипом картины. Кинематографист написал, что съёмки фильма начнутся «сегодня».

https://twitter.com/fowltown/status/1371616469214187520

Напомним, премьера фильма «Соник в кино» состоялась 20 февраля 2020 года, главные роли в нём исполнили Джеймс Марсден, Тика Самптер и Джим Керри. В англоязычной версии Соника озвучил актёр Бен Шварц.

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