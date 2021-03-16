Киев, , 13:11 — REGNUM В случае проведения внеочередных выборов в Верховную раду Украины, 5% барьер преодолевают пять партий. Об этом говорится в отчёте социологического Центра Разумкова, опубликованном 16 марта на официальном сайте организации.

Речь идёт о пропрезидентской партии «Слуга народа». Её готовы поддержать 26,5% избирателей, определившихся с кандидатом. Далее идут партия «Европейская солидарность» — 20%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 18%, партия «Батькивщина» — 9% и партия «Сила и честь» — 5% опрошенных. Остальные партии набирают менее 5%.

Опрос проводился с 5 по 9 марта 2021 года. Всего было опрошено 2018 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центр Разумкова сообщил, что за президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать 27% тех, кто примет участие во внеочередных выборах главы государства, и кто определился с кандидатом.

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