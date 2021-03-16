Москва, , 13:04 — REGNUM Референдум о самоопределении Крыма в 2014 году был законен с точки зрения международного права. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этот референдум был законный по сути, с точки зрения международного права, и с точки зрения, кстати, законов Украины он был абсолютно легитимный и законный», — сказал Песков.

Он напомнил, что проведение референдумов на Украине разрешается даже без согласия центральных властей.

Песков отметил, что, в отличие от России, на Украине «другая конституция, с другими положениями», а у самого Крыма имелся чётко прописанный особый статус: «Если вы изучите [законодательство Украины того периода], вы убедитесь в том, что все было сделано в абсолютном соответствии с действовавшими законами».