Москва,
16 марта 2021, 13:03 — REGNUM Цены на нефть марки Brent не смогли закрепиться на уровне выше $70 за баррель и постепенно начинают свое снижение, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
«Сейчас влияние негативных факторов на котировки топлива значительно сильнее положительных.
Как только ряд европейских стран объявил о приостановке вакцинации препаратами AstraZeneca, стоимость бочки моментально дрогнула и свалилась ниже $68, пусть через несколько часов и вернулась к уровню в $69.
Помимо этого, нужно помнить о том, что $70 — это в своем роде психологическая отметка для стоимости нефти, а также о том, что за последние четыре месяца цены выросли в два раза.
Сейчас крупные игроки рынка начинают фиксировать прибыль, поэтому в котировках более чем возможен некоторый спад. Сильным уровнем поддержки выглядит показатель в $63 за баррель.
Сегодня, 16 марта, в котировках будет преобладать негативный тренд, поэтому вероятно снижение до $68 за баррель и возможно тестирование этого уровня», — считает эксперт.
Читайте также: На нефть давят проблемы с вакцинацией в Европе