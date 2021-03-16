Москва, , 13:03 — REGNUM Цены на нефть марки Brent не смогли закрепиться на уровне выше $70 за баррель и постепенно начинают свое снижение, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Сейчас влияние негативных факторов на котировки топлива значительно сильнее положительных.

Как только ряд европейских стран объявил о приостановке вакцинации препаратами AstraZeneca, стоимость бочки моментально дрогнула и свалилась ниже $68, пусть через несколько часов и вернулась к уровню в $69.

Помимо этого, нужно помнить о том, что $70 — это в своем роде психологическая отметка для стоимости нефти, а также о том, что за последние четыре месяца цены выросли в два раза.

Сейчас крупные игроки рынка начинают фиксировать прибыль, поэтому в котировках более чем возможен некоторый спад. Сильным уровнем поддержки выглядит показатель в $63 за баррель.

Сегодня, 16 марта, в котировках будет преобладать негативный тренд, поэтому вероятно снижение до $68 за баррель и возможно тестирование этого уровня», — считает эксперт.

Читайте также: На нефть давят проблемы с вакцинацией в Европе