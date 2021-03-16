Белгород, , 13:04 — REGNUM Ещё 92 носителя коронавируса выявлены в Белгородской области 16 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 32 пациента, двое скончались. На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 1 423 человека.

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Всего в Белгородской области зарегистрированы 32 954 случая заражения инфекцией. Выздоровел 28 551 человек. В стационарах находятся 950 пациентов, лечатся амбулаторно 2932 белгородца, на самоизоляции — 10 325 жителей. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 521 человек.

Заявки на вакцинацию от COVID-19 оставили уже 98 682 добровольца. Завершили иммунизацию 61 618 человек, привились один раз 97 368 жителей.