Москва, , 13:09 — REGNUM Автопроизводители получили проект данных, каковые предполагается собирать со всех российских автомобилей в единую базу через платформу «Автодата», разрабатываемую НП ГЛОНАСС и рабочей группой НТИ «Автонет». Об этом 16 марта сообщает издание «Коммерсантъ».

Уточняется, что производители автомобилей должны будут раз в минуту получать информацию о местоположении, скорости и направления движения автомашины, и раз в полчаса — данные об усталости водителя транспортного средства.

При этом раз в 15 минут вся собранная информация вместе с VIN-номером авто будет направляться в платформу «Автодата».

Вместе с тем, указывается, что хотя разработчики последней не видят в этом сложностей, автоконцерны опасаются, что это может повлечь значительные новые расходы, а аналитики видят угрозу роста стоимости массово производимых автомобилей.

Кроме того, отмечается, что в данном перечне выделены четыре блока, которые касаются безопасности — общественной и дорожного движения, повышения эффективности движения, окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину проработать механизмы поддержки компаний, занимающихся изготовлением компонентов для автопрома.