Пенза, , 13:18 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 марта посетил Сурскую участковую больницу и поручил ускорить подготовку проектно-сметной документации и по возможности перенести ремонт стационара на более ранний срок.

Сурская участковая больница является структурным подразделением Городищенской районной больницы. В ее состав входят дневной стационар на 31 койку, терапевтическое отделение на 10 коек, поликлиника, лаборатория, стоматологический, рентгенологический и физиотерапевтический кабинеты. По словам главы области, на подготовку проектно-сметной документации выделено 3 млн рублей.

«Если мы можем начать ремонт больницы в 2021 году, а не в 2022, то это надо сделать», — заметил он. Губернатор пообщался с персоналом медучреждения и его пациентами, узнал об имеющихся проблемах. На капитальный ремонт Сурской участковой больницы в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 — 2025 годы» предусмотрено более 40 млн рублей.

Иван Белозерцев поставил задачу перед ответственными лицами реализовать в районах области проект «Бережливая поликлиника». Современный подход и удобство для врачей и пациентов нужно внедрять везде, резюмировал губернатор.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области на кардинальное изменение ситуации в медицине до 2025 года направят свыше 5 млрд рублей. Основополагающей тенденцией программы станет модернизация первичного звена здравоохранения. Согласно принятой программы, более 200 объектов здравоохранения на селе заменят на новые. В 25 медорганизациях проведут капитальный ремонт, новая поликлиника появится в Кузнецке, в Засечном реконструируют поликлинику, дополнительно в больницы поступят более тысячи единиц оборудования, в медучреждения направят 144 новых автомобиля.

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