Горно-Алтайск, , 13:01 — REGNUM Республика Алтай готовится в 2021 году отмечать 30-летие образования и 265-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, 12 марта оргкомитет утвердил официальный логотип праздничных мероприятий.

Автором эскизов стал художник Аржан Ютеев. Между тем, подготовка к торжествам проходит на фоне нестабильной ситуации с коронавирусом.

В связи с этим, глава республики Олег Хорохордин на заседании оперштаба раскритиковал организаторов мероприятий, игнорирующих масочный режим. Он напомнил, что в Европе фиксируются новые всплески заболеваемости и вводятся новые ограничения.

«Нам нельзя такого допустить. Регион готовится к открытию туристического сезона, к проведению юбилейных мероприятий, приуроченных к 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства, межрегионального праздника алтайского народа Эл Ойын», — отметил он.

Глава отметил особую необходимость проведения кампании по вакцинации и строгого соблюдения противоэпидемических правил. За неделю проведено 500 рейдов, в ходе которых было выявлено более 400 нарушений.

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