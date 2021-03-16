Москва, , 13:00 — REGNUM Ужесточение реального срока за повторное нарушение до трёх лет лишения свободы выглядит как минимум несерьезно. Так считает председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она также отметила:

«Пока в законодательстве за вождение в пьяном виде предусмотрена ответственность в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 000 рублей. За повторное нарушение можно получить лишение уже на три года, штраф до 300 000 рублей и даже реальный срок — до двух лет тюрьмы. Однозначно разработанным в МВД нововведением проблему не решить.

Безусловно, бороться с нетрезвыми водителями необходимо, ведь за этим слишком часто стоит человеческая жизнь, но здесь нужны более кардинальные меры. Интересное предложение звучало в 2020 году — конфискация транспортного средства у нетрезвых водителей. Да, мера крайне суровая, которая, тем не менее, могла бы стать действенной.

К сожалению, «жертвами» конфискации могут стать те, кто не виноват в состоянии водителя по время вождения. К примеру, каршеринговые компании, таксопарки, фирмы, сдающие транспорт в лизинг. Все они могут лишиться собственности. Поэтому в предложенном виде инициатива не возымела отклика. Но более тщательная проработка законопроектов, обсуждение с профессиональными сообществами, думаю, может дать нужный эффект, который сократит количество пьяных водителей на дорогах страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о подготовленном МВД тексте изменений в УК, ужесточающем ответственность за пьяное вождение, оповестил «Коммерсант». Отмечается, что документ уже одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

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