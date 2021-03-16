Джакарта, , 12:59 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 5414 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 16 марта 2021 года в Индонезии выявлено 1 430 458 носителей коронавируса.

В целевой группе по борьбе с COVID-19 отметили, что за сутки от коронавируса вылечились 7716 человек. Побороть коронавирус в Индонезии смогли 1 257 663 человека.

В период с 15 по 16 марта 2021 года в стране скончались 180 пациентов с COVID-19. Всего эпидемия коронавируса унесла жизни 38 753 человек.

В стране зарегистрировано 134 042 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило, что 3889 индонезийских граждан пострадали из-за коронавируса за рубежом.

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