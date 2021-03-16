Москва, , 12:59 — REGNUM В Кремле с озабоченностью воспринимают заявления представителей западных стран о том, что Россия является для них активной угрозой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее, подобный конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность», — сказал Песков.

По его словам, такая позиция со стороны западных стран «никоим образом не имеет отношения к реальному положению дел», поскольку РФ «не была и не является» чьим-либо противником и не представляет какую-либо угрозу.

Песков напомнил о неоднократных заявлениях президента РФ Владимира Путина о том, что Россия выступает за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми государствами: «И мы хотим добрых отношений».