Чебоксары, , 12:59 — REGNUM В Калининском районе Чебоксар передано в суд уголовное дело в отношении пенсионера. Следствие считает, что он стрелял из пистолета в полицейского, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстанет 61-летний чебоксарец. Правоохранители установили, что 30 сентября 2020 года фигурант уголовного дела, находясь у себя в квартире по улице Декабристов, дважды выстрелил из пневматического пистолета в полицейского. Сотрудник МВД прибыл на место происшествия по сообщению о нарушении порядка в доме.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»). Материалы уголовного дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инцидент со стрельбой произошёл в Чебоксарах вечером 2 октября 2020 года. По предварительным данным, причиной стал конфликт между двумя водителями: 32-летний чебоксарец утверждал, что применил пистолет, так как другой автомобилист пытался вытащить его из машины и отобрать оружие.

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