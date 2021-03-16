Кемерово, , 12:59 — REGNUM Министерство здравоохранения Кемеровской области совместно с МЧС РФ организовали вертолётные бригады вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Малин.

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Он уточнил, что мобильные медицинские бригады посещают горные поселки Таштагольского района. От коронавируса уже привиты 2 тыс. жителей муниципалитета, 250 из них — в труднодоступных населенных пунктах Горной Шории.

«Вакцинация населения отдалённых таёжных и горных территорий особенно важна. Местные жители имеют слабый иммунитет к современным инфекциям. Они редко бывают на «большой» земле, их организм плохо адаптирован к борьбе с различными вирусами. Прививка — единственный и самый надёжный способ защитить коренных шорцев от коронавируса», — подчеркнул Малин.

Выездные авиабригады уже побывали в поселках Усть-Анзас, Шор-Тайга и Эльбеза. В посёлки, с которыми есть автомобильное или снегоходное сообщения, выезжает мобильный ФАП.