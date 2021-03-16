Москва, , 13:05 — REGNUM Запрет на неперерабатываемый пластик, в том числе на одноразовую посуду и трубочки для коктейлей, разрабатывает российское правительство. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко заявила 16 марта на форуме «Чистая страна», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы должны с вами запрещать, и нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы», — сказала Абрамченко.

Вице-премьер пояснила, что говорит о цветном пластике и трудноизвлекаемых материалах. Правительство уже занимается этим вопросом.

К 2030 году нужно довести до 50% извлечение вторичных материальных ресурсов из отходов. Это позволит в два раза уменьшить захоронение отходов и использование первичных ресурсов, пояснила она.

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