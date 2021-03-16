Оренбург, , 12:58 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 79 случаев заражения коронавирусом, что на один меньше предыдущего показателя. Новые факты выявлены в 19 муниципальных образованиях, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

С конца марта 2020 года в Оренбуржье зарегистрировано 38 808 носителей коронавируса: 35 468 взрослых и 3340 детей. На 100 тыс. населения приходится 1969,59 случая COVID-19.

Излечились от коронавирусной инфекции 35 806 оренбуржцев. Жертвами заболевания стали 676 человек. За последние стуки подтверждено три летальных исхода.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье выявлено 80 новых случаев заражений коронавирусом