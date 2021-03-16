Воронеж, , 12:58 — REGNUM В Воронежской области ведется розыск подозреваемого в нападении на девятилетнюю девочку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах региона.

По информации СУ СКР по региону, предварительно установлено, что около 13:00 15 марта в подъезде одного из домов на улице Менделеева в Воронеже неизвестный мужчина напал с ножом на девятилетнюю девочку. Угрожая ребенку, он потребовал отдать ему её вещи, но довести до конца преступление не сумел.

Следственные органы проводят проверку. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что полиция совместно со следователями проводят мероприятия по установлению подозреваемого в преступлении.