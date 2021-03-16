Красноярск, , 12:57 — REGNUM За сутки в Красноярском крае скончались десять пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 марта в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии в регионе умерли 2994 человека с диагнозом СOVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 марта в Красноярском крае выявлен 64 881 носитель коронавируса, выздоровели 60 063 человека.

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