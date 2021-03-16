Самара, , 13:01 — REGNUM Областной этап гимнастрады проходит в Самарской области. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба регионального правительства.

Масштабный соревновательный марафон гимнастических видов спорта и разных танцевальных направлений «Здоровые дети — здоровая Россия» (гимнастрада) проводит международная академия спорта Ирины Винер-Усмановой. В мероприятии могут принять участие спортсмены от пяти лет до 28 лет.

Отмечается, что всемирная гимнастрада проходит один раз в четыре года. При этом Россия ещё ни разу не принимала участие в ней.

«Общероссийская гимнастрада позволит провести отбор лучших коллективов страны, которые будут готовиться к участию во Всемирной гимнастраде 2023 года (Амстердам)», — сообщает пресс-служба ведомства.

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