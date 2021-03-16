Лос-Анджелес, США, , 12:56 — REGNUM Алан Ритчсон, исполняющий роль Ястреба (Хэнка Холла) в сериале DC «Титаны», заявил, что третий сезон шоу будет лучшим. Об этом 15 марта сообщил портал Comicbook.

«Пока это лучший сезон, и я не преувеличиваю», — сказал Ричсон, добавив, что создатели сериала проделали огромную работу, в т.ч. создавая первый и второй сезоны.

«Есть миллион разных способов рассказать историю, и иногда требуется сезон или два, чтобы выяснить, на ком нужно сосредоточиться и что именно движет этой штукой», — пояснил актёр, добавив, что все сезоны были хороши, но третий станет особенным.

Ожидается, что продолжение «Титанов» DС начнёт показывать в конце 2021 года. Съёмки третьего сезона шоу стартовали осенью 2020-го, однако проект был поставлен «на паузу» из-за эпидемии коронавируса.