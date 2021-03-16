Москва, , 12:56 — REGNUM В России аккредитация высших учебных заведений должна стать бессрочной. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 16 марта заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

«Что касается высшего образования, мы все-таки договариваемся и приходим к тому, что аккредитация (вузов) должна быть бессрочной», — сказал Музаев.

Глава ведомства также добавил, что аккредитационные требования «тоже должны измениться, и перечень мы тоже сейчас формируем».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта омбудсмен в сфере образования Амет Володарский на пресс-конференции в Москве заявил, что в России следует восстановить закрытые филиалы вузов и высшие учебные заведения в регионах.

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