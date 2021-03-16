Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Размер выплат на детей от 3 до 7 лет в Петербурге привяжут к среднедушевому доходу семьи. Губернатор Александр Беглов уже внес соответствующий законопроект в Законодательное собрание.

Он предусматривает поправки в Социальный кодекс Петербурга в сфере ежемесячных выплат на ребенка.

Согласно документу, если средний доход семьи на человека будет меньше прожиточного минимума, то размер пособия составит половину прожиточного минимума для детей в Петербурге. Если семейный доход не превышает прожиточный минимум даже с учетом выплаты на ребенка, назначается пособие в размере 75% детского прожиточного минимума.

100% суммы получат только те, кто в среднем на члена семьи зарабатывает меньше прожиточного минимума даже с учетом 75-процентной выплаты.

Спикер ЗакСа Петербурга, единоросс Вячеслав Макаров считает такое разделение справедливым.

«Документ четко соответствует критерию адресной социальной помощи, составляющему основу политики Санкт-Петербурга в сфере помощи нуждающимся, защиты материнства и детства. Благодаря этому принципу можно быть уверенным, что все без исключения нуждающиеся семьи получат поддержку за счет средств городского бюджета, адекватную их нуждам. Проект также предусматривает ежегодную индексацию выплаты, исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей», — заявил он.

Заметим, прожиточный минимум на ребенка в Петербурге в 2021 году утвержден на уровне 11 тыс. 607 рублей. То есть первая категория семей сможет рассчитывать на выплату только в размере 5 тыс. 803 рублей, вторая — 8 тыс. 705 рублей.