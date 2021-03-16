Кострома, 16 марта 2021, 13:30 — REGNUM Глава молдавской диаспоры в Костроме Степан Стынке пытался договориться с полицейским, чтобы уйти от возбуждения новых уголовных дел. Об этом со ссылкой на материалы Ленинского районного суда и информацию сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На рассмотрение в суд поступило уголовное дело в отношении экс-полицейского. Зимой 2020 года на главу молдавской диаспоры было заведено уголовное дело по подозрению в организации незаконной миграции за деньги. После этого оперативники решили проверить Стынке насчёт других возможных нарушений и организовали оперативно-розыскные мероприятия.
Чтобы избежать возбуждения новых дел, Стынке обратился за помощью к знакомому оперативнику и попросил прекратить обыски. Полицейский согласился и обещал передать просьбы главы общины коллеге.
Сотрудники ФСБ выдали Стынке требуемую сумму денег для передачи и устроили подставную встречу. После того, как полицейский взял деньги, его задержали и уволили из правоохранительных органов. Вину бывший полицейский признал. Сейчас уголовное дело находится на стадии подготовки к рассмотрению.
Обвинение ему предъявлено не в получении или вымогательстве взятки, а в покушении на мошенничество, поскольку в должностные обязанности полицейского не входил вопрос, который он брался решить за деньги.
Справка: до недавнего времени Стынке являлся учредителем и руководителем двух общественных организаций в Костроме: «Молдавская община» и «Соотечественники Приднестровской Молдавской Республики АТО Гагаузии». На данный момент организации ликвидированы.
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