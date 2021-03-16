Кострома, 16 марта, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Глава молдавской диаспоры в Костроме Степан Стынке пытался договориться с полицейским, чтобы уйти от возбуждения новых уголовных дел. Об этом со ссылкой на материалы Ленинского районного суда и информацию сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://xn--b1aew.xn--p1ai Задержание Стынке

На рассмотрение в суд поступило уголовное дело в отношении экс-полицейского. Зимой 2020 года на главу молдавской диаспоры было заведено уголовное дело по подозрению в организации незаконной миграции за деньги. После этого оперативники решили проверить Стынке насчёт других возможных нарушений и организовали оперативно-розыскные мероприятия.

Чтобы избежать возбуждения новых дел, Стынке обратился за помощью к знакомому оперативнику и попросил прекратить обыски. Полицейский согласился и обещал передать просьбы главы общины коллеге.

«Якобы договорившись со своим коллегой по данному вопросу, оперативник сообщил гражданину Молдавии, что вопрос он уладил, только его коллега требует за это 150 000 руб. У гражданина Молдавии такой суммы не было, и он решил сообщить в УФСБ России по Костромской области, что сотрудник полиции требует с него взятку», — говорится в материалах суда.

Сотрудники ФСБ выдали Стынке требуемую сумму денег для передачи и устроили подставную встречу. После того, как полицейский взял деньги, его задержали и уволили из правоохранительных органов. Вину бывший полицейский признал. Сейчас уголовное дело находится на стадии подготовки к рассмотрению.

Обвинение ему предъявлено не в получении или вымогательстве взятки, а в покушении на мошенничество, поскольку в должностные обязанности полицейского не входил вопрос, который он брался решить за деньги.