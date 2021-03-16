Москва, , 12:54 — REGNUM Деятельность правительства России в последнее время направлена на поддержание строительной отрасли и как следствие поддержки сопутствующих направлений производства, в частности, ипотечного кредитования, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор, ипотечный кредитный брокер ИКБ «Альянс-А» Александр Каломицкий.

«Также видна тенденция на снижение ставки как ключевой, так и ипотечной, что говорит об оздоровлении экономического климата. С точки зрения потребителя, выгода существенная.

Если взять средний размер ипотеки, а это сейчас это 3 млн рублей, срок кредитования 20 лет, то при ставке 10%, как было еще не так давно, ежемесячный платеж составит 29 тыс. рублей.

При ипотечной ставке в 6,5% платеж будет 22 тыс. 367 рублей. то есть, экономия в 7 тыс. рублей ежемесячно. Это для многих клиентов, которые приобретают жилье в ипотеку, в регионе России сейчас значительная сумма экономии. Рост ипотечного кредитования говорит об этом упрямым фактом.

Володин не раз говорил о суверенной политике России. А это ведет к тому, что ЦБ будет гарантом экономической стабильности, а кредитование промышленности при этом, ожидаемо от 0%, ипотечное — в рамках 3−5%.

Учитывая это, юридические лица (ООО или ИП) формируют предложение по рефинансированию ипотечных кредитов, а также формируют предложения по кредитованию бизнеса», — высказал своё мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, зависимость ставки льготной ипотеки от среднедушевого дохода по региону создаст дополнительный стимул жить и работать в своем регионе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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