Москва, , 12:53 — REGNUM Даже теоретическая постановка вопроса о возможности проведения референдума о самоопределении регионов РФ является нарушением Конституции страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это будет являться нарушением основного закона Российской Федерации», — сказал Песков.

По его словам, речи о нарушении основного закона РФ «идти не может и не должно», и в этой связи «даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса» в Кремле не рассматривают.