Екатеринбург, , 13:09 — REGNUM В Свердловской области используют сервис TikTok, чтобы оградить детей от негативного влияния. Об этом заявил уполномоченный по правам ребёнка в регионе Игорь Мороков на заседании в Законодательном собрании Свердловской области.

По словам омбудсмена, в регионе уже начали работу по формированию «позитивной повестки». В частности, уже пятеро детей побывали на «Российском форуме позитивного контента». Работу с TikTok-студиями планируется расширить.

В частности, одно из направлений — борьба с пропагандой самоубийств. «Одними запретительными мерами с этой проблемой не справиться, надо делать альтернативные ролики», — сказал Мороков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор начал замедлять работу сервиса Twitter в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскомнадзор решил замедлить работу Twitter