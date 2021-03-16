Варшава, , 12:52 — REGNUM 16 марта заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил в интервью для Polskie Radio, что в республике фиксируют всё больше случаев тяжелого течения коронавируса у молодых людей.

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«Мы вынуждены всё больше молодых людей госпитализировать с тяжелым течением коронавируса. Это нас очень тревожит — во время первой и второй волны такого не было, молодежь легче переносила заражение», — сообщил Краска.

Замминистра также поделился пессимистичным прогнозом относительно ближайшего будущего.

«Пока мы фиксируем постоянный рост числа заражений. И в ближайшие недели он будет продолжаться. Третья волна пандемии набирает обороты. Впереди пик, и мы не знаем, каким он может быть», — отметил он.

Чиновник также коснулся темы обвинений в опасности для людей вакцин AstraZeneca. Он указал, что в Варшаве пока не предпринимают в её отношение никаких ограничительных шагов и ожидают решений Европейского агентства по лекарственным средствам по поводу данного препарата.