Ташкент, , 12:52 — REGNUM Военные специалисты из США помогут Узбекистану сформировать рекомендации по техническому мониторингу и повышению уровня безопасности плотин, сообщает агентство «Дунё».

15 марта в Узбекистан прибыли специалисты по мониторингу безопасной работы гидротехнических сооружений из корпуса военных инженеров армии США. Эксперты проведут обследование Гиссарской и Тупалангской плотин в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

Специалисты изучат состояние плотин, оценят риски аварий, разработают модели возможных сбоев и выработают рекомендации по техническому мониторингу и повышению уровня безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Московского государственного строительного университета помогут восстановить Сардобинское водохранилище в Сырдарьиснкой области Узбекистана.

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