Анкара, , 12:51 — REGNUM Туристический сектор Турции весной 2021 года ориентируется на вдвое большее число гостей по сравнению с 2020 годом. В апреле сезон откроют российские туристы, в мае ожидается наплыв турецких гостей, заявил президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Турции Юлкай Атмака, сообщает портал Haberler.

«Самой незаменимой частью этого сектора на протяжении многих лет были гости из Турции. Турецкие гости тоже очень хотят праздника», — сказал Атмака.

Жители Турции отправятся на отдых в середине мая, когда закончится священный для мусульман месяц Рамадан. В курортных отелях ожидается наплыв туристов, предупреждает портал «Турпром».

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