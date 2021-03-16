Псков, , 12:51 — REGNUM Под контролем управления Роспотребнадзора по Псковской области остаются две локальные вспышки коронавирусной инфекции. Кроме того, за прошедшие сутки в регионе выявлено 52 новых зараженных, что на 43 человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 16 марта сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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Таким образом с начала пандемии в Псковской области выявлено 33 336 случаев инфицирования. Из числа заболевших 22 236 человек выздоровели, в том числе 18 человек были выписаны 15 марта. Скончались 202 человека.

«Дополнительных очагов нет, под контролем Роспотребнадзора остаются две вспышки заболевания», — отметил Ведерников.

Как сообщают в пресс-службе администрации региона, правительство России выделило Псковской области 12,9 млн рублей для обеспечения бесплатными лекарствами больных COVID-19 лечащихся амбулаторно.

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