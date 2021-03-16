Артур Савин, 16 марта 2021, 14:21 — REGNUM Заявление главы республиканского парламента Владимира Константинова, согласно которому водную блокаду Крыма организовали три бывших местных политика, которые покинули полуостров после его воссоединения с Россией, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 16 марта в социальной сети Facebook.

Крым
Крым
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Бог сказал, что водой и хлебом надо делиться. Кто пожалел глоток воды, в ней и захлебнётся», — считает Виктория К.

Многие пользователи уверены, что не столь важно, кто конкретно устроил водную блокаду Крыма, а скорее то, что Украина в целом поддержала такое решение.

«Оставить людей без воды — чёрная метка Украины!» — пишет Наталия Б.

Некоторые комментаторы призвали руководство России попробовать найти имущество этих политиков на территории Российской Федерации.

Без воды
Без воды
Zauralonline.ru

«А жесткие санкции против этих людей ввести не получается? Наверняка у них в России, в том же Крыму, есть что отжать или хотя бы прижать», — написал Сергей К.

Нашлись и те, кто считает правильным тратить время не на поиски виноватых, а все-таки, наконец, решить проблему нехватки питьевой воды в Крыму.

«Сколько можно мусолить эту тему? За 7 лет ничего для ремонта системы водоснабжения не сделано. Потери воды через ржавые трубы — 50%!» — поделилась Маргарита П.

Напомним, 15 марта глава республиканского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что водную блокаду Крыма организовали три бывших местных политика, которые покинули полуостров после его воссоединения с Россией.